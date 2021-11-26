Зеленський розповів, якими реформами за 2,5 роки задоволений

фото: оп

Президент Володимир Зеленський назвав реформи, якими задоволений за 2,5 роки роботи: земельна реформа, інфраструктурна реформа та цифровізація.

Про це він сказав під час пресмарафону, відповідаючи на питання щодо результатів його роботи за 2,5 роки.

"Я задоволений результатами тими, що зроблені. Не все, що ми обіцяли, зроблено, але нам все ж таки давали 5 років, а не 2,5", - почав Зеленський.

За його словами, він задоволений земельною реформою, інфраструктурною реформою та "дуже задоволений" цифровізацією.

"Цифровізація - це найголовніший крок у боротьбі з корупцією", - каже Зеленський.

"Я від самого початку говорив, що цифровізація, якої в нашій державі немає, це швидкі результати і швидкі перемоги, щоб позбавити наше суспільство спілкування з чиновником", - додав він.

Також Зеленський зарахував до перемог деолігархізацію - за його словами, це крок щодо зменшення корупції та впливу на політику на чиновників.

"Ми обіцяли боротися з олігархами. І ми боремося", - запевняє глава держави.

Говорчи про судову реформу, він каже, що його команда почала реформу і роботу з правоохоронними органами, але на це потрібен час, бо "це складний та довгий процес".

Також він заявив про реформу оборонного сектору.

Зеленський каже, що є дві програми, ракетна та програма флоту, які мали б реалізуватися швидше. Але, за його словами, новий міністр оборони вже почав їх реалізовувати.

"Я задоволений міністром інфраструктури, я задоволений Юлією Свириденко - першим віцепрем'єром. Я вважаю, що у нас нарешті з'явився (чи з'явилась) міністр економіки. Я вважаю, що вона професійна людина. Я ввважаю, що у нас чесний і професійний міністр охорони здоров'я", - резюмував президент.

Економічна правда