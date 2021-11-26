У ЄС домовилися обмежити вплив техгігантів та збільшити штрафи

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У країнах Євросоюзу домовилися щодо правил для обмеження впливу американських техгігантів на ринку, за порушення – штрафи до 10% світового обігу.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином країни хочуть вплинути на домінуюче становище техгігантів на кшталт Apple, Facebook, Google, Amazon та інших. Компанії хочуть змусити докладати більше зусиль у протидії незаконному контенту.

Внаслідок повільних темпів антимонопольних розслідувань, керівниця агентства ЄС з питань конкуренції Маргрете Вестагер запропонувала два нові закони – про цифрові ринки та про цифрові послуги.

Перший закон містить перелік дозволених дій для компаній, які контролюють дані та доступ до своїх платформ. Він передбачає штрафи до 10% світового обороту.

Другий закон змушує технологічних гігантів робити більше для боротьби з незаконним контентом на своїх платформах. За порушення передбачені до 6% світового обороту.

Спільна позиція країн ЄС стосується основних пунктів, запропонованих Вестагер. Головним виконавцем законів буде Європейська комісія попри пропозицію Франції надати державним агентствам більше повноважень.

Очікується, що переговори розпочнуться наступного року, а правила, ймовірно, будуть прийняті в 2023 році.

Економічна правда