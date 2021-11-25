Експорт комп'ютерних послуг України до ЄС зріс утричі у 2013-2020 роках – дослідження

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Експорт комп'ютерних послуг України до ЄС зріс на 184% у 2013-2020 роках.

Про це свідчать результати дослідження Центру аналітики міжнародної торгівлі Trade+ Київської школи економіки.

Після набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, з 2016 по 2019 експорт послуг до ЄС швидко відновлювався і досягнув 4,5 млрд дол - це на 53% більше порівняно з 2015 роком, і на 6,5% більше порівняно з докризовим 2013 роком, заявляють в КШЕ.

"Поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) сприяла поступовому відновленню торгівлі послугами з ЄС після економічної кризи 2014-2015 років.

Як і для торгівлі товарами, країни ЄС – основний ринок, куди Україна експортує і звідки імпортує послуги (39% експорту та 51% імпорту у 2020 році). Разом з тим, зростання експорту послуг до ЄС в рамках ПВЗВТ було більш стриманим порівняно з товарами", - кажуть аналітики.

Так, послуги наразі становлять близько 20% усього українського експорту до ЄС.

При цьому, різні сектори послуг демонстрували різну динаміку.

Лідером секторального зростання стали комп’ютерні послуги, експорт яких до ЄС зріс на 184% у 2013-2020 роках, додають в KSE.

У дослідженні йдеться, що всього Україна експортувала до ЄС комп’ютерних послуг вартістю близько 1,1 млрд дол США у 2020 р., при цьому увесь експорт послуг до ЄС становив 4,5 млрд дол США.

"Значно зросли експорт інформаційних послуг, послуг з переробки матеріальних ресурсів, наукових та технічних послуг - разом з послугами у сфері телекомунікацій, діловими та транспортними послугами вони формують 90% усього експорту послуг до ЄС.

Разом з тим, сектор транспортних послуг продемонстрував найбільше скорочення експорту до ЄС (особливо послуги залізничного та морського транспорту), що пов’язано передусім з втратою Україною частини транзитних вантажопотоків через воєнну агресію та транзитні обмеження РФ", - заявляють в KSE.

Експерти додають: аналіз показує, що Україна не повністю використовує торговельний потенціал.

"Розширення експорту до ЄС у секторах, які ми розглядали, вимагає як гармонізації нашого законодавства з нормами ЄС, так і проведення структурних внутрішніх реформ.

Для ефективного функціонування зони вільної торгівлі потребує вирішення проблема дозволів для українського автомобільного транспорту на здійснення транзитних вантажних перевезень через Польщу, Угорщину та Румунію", - каже співавтор дослідження, керівник проєктів Центру аналітики міжнародної торгівлі Trade+ КШЕ Світлана Таран.

Дослідження провели на замовлення Офісу Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України у партнерстві з Програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України" (USAID КЕУ).

Економічна правда