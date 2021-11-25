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"Доступна іпотека 7%": банки видали 1135 кредитів на 990 мільйонів

Четвер, 25 листопада 2021, 14:05
 
Unsplash

У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" держбанки станом на 25 листопада видали 1135 кредитів на загальну суму 987,06 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Із загальної суми 24,46% договорів підписали на первинному ринку, 75,64% - відповідно, на вторинному.

Загалом до уповноважених банків надійшло 1573 заявок на участь у програмі на загальну суму 1382,6 млн грн, з яких 25,02% становить первинний ринок і 74,98% – вторинний.

У програмі задіяно 24 регіони, у тому числі м. Київ.

Найактивнішими регіонами минулого тижня були:

  • м. Київ (33,10 %);
  • Київська обл. (31,46 %);
  • Львівська обл. (6,47 %);
  • Харківська обл. (6,06 %);
  • Волинська обл. (3,86 %).

На сьогодні у програмі "Доступна іпотека 7%" беруть участь 19 уповноважених банків. 

 

У Мінфіні звернули увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

Нагадаємо:

У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" 3 листопада підписали 1000-й договір.

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