"Доступна іпотека 7%": банки видали 1135 кредитів на 990 мільйонів

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У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" держбанки станом на 25 листопада видали 1135 кредитів на загальну суму 987,06 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Із загальної суми 24,46% договорів підписали на первинному ринку, 75,64% - відповідно, на вторинному.

Загалом до уповноважених банків надійшло 1573 заявок на участь у програмі на загальну суму 1382,6 млн грн, з яких 25,02% становить первинний ринок і 74,98% – вторинний.

У програмі задіяно 24 регіони, у тому числі м. Київ.

Найактивнішими регіонами минулого тижня були:

м. Київ (33,10 %);

Київська обл. (31,46 %);

Львівська обл. (6,47 %);

Харківська обл. (6,06 %);

Волинська обл. (3,86 %).

На сьогодні у програмі "Доступна іпотека 7%" беруть участь 19 уповноважених банків.

У Мінфіні звернули увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

Нагадаємо:

У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" 3 листопада підписали 1000-й договір.

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