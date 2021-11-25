"Доступна іпотека 7%": банки видали 1135 кредитів на 990 мільйонів
У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" держбанки станом на 25 листопада видали 1135 кредитів на загальну суму 987,06 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Із загальної суми 24,46% договорів підписали на первинному ринку, 75,64% - відповідно, на вторинному.
Загалом до уповноважених банків надійшло 1573 заявок на участь у програмі на загальну суму 1382,6 млн грн, з яких 25,02% становить первинний ринок і 74,98% – вторинний.
У програмі задіяно 24 регіони, у тому числі м. Київ.
Найактивнішими регіонами минулого тижня були:
- м. Київ (33,10 %);
- Київська обл. (31,46 %);
- Львівська обл. (6,47 %);
- Харківська обл. (6,06 %);
- Волинська обл. (3,86 %).
На сьогодні у програмі "Доступна іпотека 7%" беруть участь 19 уповноважених банків.
У Мінфіні звернули увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.
Нагадаємо:
У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" 3 листопада підписали 1000-й договір.
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