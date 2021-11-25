Шмигаль каже, що Україна має потенціал росту в авіагалузі у десятки разів

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Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна має потенціал в авіа та туристичній галузі - зростання в десятки разів уже найближчим часом.

Про це він сказав під час виступу на форумі "Велике будівництво: авіа та туризм".

"Програма президента "Велике будівництво" - це не лише про інвеситції в інфраструктуру, це також про добробут людей, про розвиток економіки, створення робочих місць, розвиток галузей.

Ми вкладаємо і інвестуємо в цей розвиток", - почав свій виступ Шмигаль.

"Україна має унікальне географічне розташування на перетні шляхів між континентами. І сьогодні це допомагає нам стати великим регіональним авіа і туристичним хабом.

І я переконаний, переконані експерти, керівники найбільших авіа і туристичних компаній світу, переконані в тому. що потенціал України у в авіа у туристичній галузі - це зростання в десятки разів уже найближчим часом", - розповів прем'єр.

За його словами, є постпандемічне відновлення і природне зростання "у зв'язку із підписанням угоди "Відкрите небо", у зв'язку із розвитком і стимулюванням національних внутрішніх авіаперевізників".

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Економічна правда