Україна пообіцяла МВФ не впроваджувати податок на виведений капітал

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У меморандумі про економічну та фінансову політику, який Україна уклала з Міжнародним валютним фондом після останнього перегляду кредитної програми, влада зобов’язалася не змінювати податок на прибуток податком на виведений капітал.

Про це йдеться у меморандумі, опублікованому на сайті МВФ.

"Після детального технічного вивчення, ми не будемо здійснювати кроки щодо заміни чинного податку на прибуток підприємств податком на розподілений прибуток або податком на виведений капітал", – йдеться у зобов’язаннях держави перед фондом.

Крім цього, українська влада зобов'язалася не розширювати критерії відповідності спрощеній системі оподаткування, а також почати боротися зі зловживанням цією системою для ухилення від сплати податків.

Також Україна пообіцяла МВФ не запроваджувати ніяких нових податкових преференцій та інформувати своїх громадян про вартість чинних звільнень від оподаткування.

Зазначимо, що запровадження податку на виведений капітал було однією з передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського.

Концепція цього податку передбачає відмову від традиційної системи оподаткування прибутків (коли оподатковується різниця між доходами та витратами підприємства).

Натомість, автори концепції пропонують сплачувати податки з тієї суми, яку підприємство направить своїм власникам у вигляді дивідендів чи прирівняних до них платежів.

Нагадуємо:

Раніше у Світовому банку заявили, що заміна в Україні податку на прибуток податком на виведений капітал вигідна дуже обмеженому колу впливових осіб.

МВФ наполегливо рекомендував Адміністрації 5-го президента України Петра Порошенка не вносити на розгляд Верховної ради законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.

МВФ висловлював серйозну стурбованість з приводу втрат доходів державного бюджету.

Податок на виведений капітал передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії.

Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована - 15%, тоді як зараз податкове навантаження на компанії може становити до 25%.

Є підстави припускати, що податок на виведений капітал в перші два роки принесе в бюджет менше, ніж податок на прибуток, але на третій рік надходження різко зростуть, перекриваючи недобір перших років, даючи при цьому близько 7% ВВП, замість нинішніх 2-3%.

Детальніше про ситуацію з запровадженням в Україні податку на виведений капітал читайте у статті: Податок на виведений капітал: що міняє закон Порошенка

Ярослав Вінокуров, ЕП