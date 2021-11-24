В Енергоатомі заявили, що не претендують на кошти для виробників "зеленої" енергії

НАЕК "Енергоатом" спростовує інформацію про те, що компанія намагається стягнути з ДП "Гарантований покупець" 4,1 мільярда гривень боргу за рахунок коштів, які передбачені для погашення боргів перед виробниками енергії з відновлюваних джерел.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У серпні 2020 року між НАЕК "Енергоатом" і ДП "Гарантований покупець" розпочався судовий процес, який був зумовлений тим, що держпідприємство припинило оплачувати вартість відпущеної для населення електроенергії, що постачалася Енергоатомом у межах виконання спеціальних обов’язків.

У результаті Північний апеляційний господарський суд 22 листопада 2021 року ухвалив рішення на користь Енергоатома щодо стягнення з ДП "ГарПок" 4,1 млрд грн за поставлену в березні – травні 2020 року електроенергію.

Після цього, як наголошують в Енергоатомі, в мережі з’явилась інформація, що компанія намагається стягнути з ДП кошти, які передбаченні на погашення боргу перед виробниками ВДЕ. В НАЕК цю інформацію спростовують та заявляють, що вони діють виключно в рамках законодавства.

"Енергоатом не претендує на кошти, передбачені для погашення боргів перед виробниками ВДЕ. Жодних юридичних процедур щодо примусового списання компанія не розпочинала і діятиме лише відповідно до чинного законодавства, виходячи з інтересів державного підприємства та розраховуючи на добровільне виконання ДП "Гарантований покупець" рішення суду найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Економічна правда