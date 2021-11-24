Енергорегулятор перевірить обленерго та облгази через скарги споживачів

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Нацкомісія з питань регулювання енергетики та тарифів проведе позапланові перевірки на 17 обленерго та 26 облгазах через скарги клієнтів.

Про це НКРЕКП повідомила на своєму сайті.

Щодо електроенергетики, 17 обленерго перевірять за звернення споживачів. Зокрема, перевірять: Вінницяобленерго, 4 обленерго ДТЕК, Волиньобленерго, Полтаваобленерго, Прикарпаттяобленерго, Харківобленерго.

Крім того, Нацкомісія проведе позапланову виїзну перевірку на "Прикарпаттяобленерго" та "Прикарпатенерготрейд" щодо виявлення недостовірних даних.

Щодо облгазів, 26 компаній перевірятимуть "за численними зверненнями споживачів". Серед них 18 облгазів належать Групі РГК Дмитра Фірташа, зокрема "Київоблгаз", "Дніпрогаз", "Дніпропетровськгаз", "Криворіжгаз", "Миколаївгаз", "Харківгаз", "Харківміськгаз" та інші.

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Економічна правда





