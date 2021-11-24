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Мінінфраструктури пропонує скоротити до 50% дивіденди для інфраструктурних компаній

Середа, 24 листопада 2021, 15:10
 
Getty Images

У Мінінфраструктури хочуть скоротити виплати дивідендів для інфраструктурних компаній з метою забезпечення їхнього подальшого розвитку.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр Олександр Кубраков.

"Ми зараз перебуваємо в дискусії з Міністерством фінансів. Їхня позиція в цьому питанні незмінна - 80%. Ми намагаємося пояснити, що це все добре, але держкомпанії теж мають завдання з розвитку, які потрібно вирішувати, і без яких вони дуже швидко перестануть бути конкурентними на своїх ринках.

Тому я думаю, що якийсь баланс ми знайдемо", - сказав він.

За словами Кубракова, зокрема, державні портові компанії, аеропорти та "Укразлизниця" мають дуже багато завдань з розвитку, на які також потрібні кошти.

"За основними компаніями ми бачимо певний і досить суттєвий приріст виручки, особливо якщо порівнювати з минулим роком. З огляду на це ми постараємося, щоб у Мінфіну не провисли надходження від дивідендів, які вони очікують у бюджеті.

Але при цьому, щоб у держкомпаній залишилися гроші. Я не готовий точно стверджувати за цифрами, але хотілося б скоротити виплати дивідендів для інфраструктурних компаній хоча б до 50%", - резюмував він.

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Мінінфраструктури Кабмін Мінфін компанії бюджет

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