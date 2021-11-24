Окремі фінустанови почали "забувати" про кредитні канікули — НБУ

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У Національному банку почали фіксувати порушення окремими фінансовими установами умов кредитних канікул, які діють на час карантину.

Про це повідомили у Нацбанку у відповідь на запит "Економічної правди".

"Сьогодні окремі учасники ринку почали працювати "в нормальних умовах", забуваючи, що карантин і окремі норми законодавства щодо нього досі тривають", — зазначили там.

Зокрема, на початку листопада НБУ розіслав небанківським фінансовим установам листа, у якому нагадав про те, що до завершення карантину позичальникам фінустанов заборонено нараховувати пені, штрафи та інші санкції.

"Таке роз’яснення є превентивним заходом. Адже ми лише почали помічати відхід окремими фінансовими установами від правил роботи в карантин і хочемо одразу мінімізувати таку їх поведінку", — додали у регуляторі.

У НБУ зазначають, що перевіряють кожне звернення громадян щодо порушення фінустановами вимог щодо кредитних канікул. Деякі такі звернення не підтверджуються, бо позичальники не правильно розуміють правила кредитних канікул.

"Наприклад, споживачі не дочитують всі умови договору і, у результаті, звичайні відсотки за кредитом чи комісію за користування кредитними коштами вважають пенею чи штрафом".

Водночас у разі, якщо фінансова установа таки порушує кредитні канікули та нараховує штрафи та пеню на прострочений борг, то НБУ звертається до самої фінустанови, для того, аби вона перерахувала заборгованість та усунула таке порушення.

Нагадуємо:

З з 17 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила пакет законів, які передбачали податкові та кредитні пільги для громадян та бізнесу на період дії карантину.

Зокрема, було запроваджено кредитні канікули, які передбачають заборону нараховувати штрафи та пеню на прострочену заборгованість позичальників, яка виникла з 1 березня 2020 року по наступний місяць після завершення карантину.

Детальніше про те, що таке кредитні канікули та як вони працюють ЕП писала у публікації: "Кредитні канікули" під час карантину: хто і як може їх отримати

Ярослав Вінокуров, ЕП