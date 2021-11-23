Чи почнеться наступна світова криза з Китаю?

Через проблеми девелоперського сектору, а також проблеми із економікою та геополітичними амбіціями, Китай може скоро стати каталізатором економічної кризи.

Копапс 2008 року був наслідком бульбашки на ринку нерухомості, кредити видавались не дуже платоспроможним громадянам.

Це робилось для того, щоб потім ці кредитні опціони торгувалися на біржі, а оскільки всі були позитивно налаштовані - ринок зростав, допоки не почалися масові дефолти.

І зараз ходять думки, що наступна криза може початись з Китаю. Він має великий запас міцності, але будь-який необережний рух може призвести до ефекту доміно. Не лише в Китаї, а й для всієї світової економіки.

Детальніше про це дивіться у відео: