Apple і Amazon оштрафували в Італії на загальну суму в 200 мільйонів євро

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Антимонопольний комітет Італії оштрафував компанії Amazon і Apple на загальну суму понад 200 млн євро за порушення антимонопольного законодавства (змову при продажі навушників).

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Відомство прийшло до висновку, що компанії уклали угоду від 31 жовтня 2018 року, через яку офіційні та неофіційні реселери втратили можливість торгувати продукцією Apple та навушниками Beats на італійській версії Amazon.

У висновку регулятора йдеться, що реалізовувати техніку Apple міг лише сам Amazon та кілька інших продавців, "обраних індивідуально та дискримінаційним чином".

"У результаті компанії створили антиконкурентні умови на ринку і нашкодили покупцям: передбачувана змова знизила рівень знижок на продукцію Apple і Beats", - йдеться у заяві.

Регулятор оштрафував Amazon на €68,7 млн ​​і виписав штраф у €134,5 млн Apple, а також вимагає зняти обмеження для реселерів.

Обидві компанії заявили, що мають намір оскаржити рішення Антимонопольного відомства, пише Reuters.

"Для того, щоб наші клієнти купували справжні продукти, ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами-реселерами та спеціальними групами експертів по всьому світу, які працюють з правоохоронними органами, митницею та продавцями, щоб гарантувати продаж тільки справжньої продукції Apple", - заявив представник Apple.

Представник Amazon в окремій заяві назвав штраф "непропорційним та невиправданим".

"Ми відкидаємо ідею, що Amazon отримує вигоду, крім продавців з нашого маркетплейсу, оскільки наша бізнес-модель залежить від їх успіху", - зазначив він.

Економічна правда