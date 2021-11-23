Як не стати жертвою шахраїв під час шопінгу у "чорну п'ятницю": поради

Youcontrol

Під час покупок в інтернет-магазинах у "чорну п'ятницю" першочергово потрібно з’ясувати офіційну назву та код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код) юрособи або ФОПа, а також - юридичний статус та вид діяльності.

Ці та інші поради щодо щопінгу у "чорну п'ятницю" підготували експерти аналітичного сервісу YouControl.

Як перевірити онлайн-магазин?

"Доволі часто інтернет-магазини працюють у так званій "сірій" зоні вітчизняного правового поля. Саме тому, першочергово потрібно з’ясувати офіційну назву та код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код) юридичної особи або фізичної особи-підприємця, на сайті якого плануєте шопитися. Це можна зробити або в контактних даних інтернет-магазину або в гуглі, якщо реєстраційні документи на сайті відсутні", - радять в YouControl. Там також рекомендують обов’язково заглянути у розділ "Умови повернення товару", там можуть бути контактні дані саме юридичної особи. Якщо такого розділу немає на сайті, варто насторожитися. Отримавши вихідні дані, першочергово варто перевірити:

юридичний статус (чи не перебуває в процесі припинення) , чи не має проблем з податковою та вид діяльності ;

як давно працює інтернет-магазин – чи не створили його виключно під " чорну п’ятницю " ?

судову історію та наявність виконавчих проваджень . Ця інформація дасть розуміння наскільки добросовісно продавець виконує свої обов’язки та як врегульовує конфліктні ситуації.

3. Якщо продавець – ФОП, потрібно перевірити його і як підприємця за тими ж критеріями. Якщо покупка дорога, не зайвим буде перевірити і фізичну особу – представника, директора або того ж ФОП.

"Іноді про людину можна знайти багато цікавого: судові справи, борги і навіть дані, що вона знаходиться в розшуку", - додають експерти.

В YouControl також описали класичний сценарій шахрайства.

"Людина вирішила купити смартфон. Знайшла найдешевшу пропозицію в одному з інтернет-магазинів. Продавець висуває вимогу попередньої оплати на картку, після чого обіцяє надіслати смартфон поштовим відправленням.

Покупець проводить оплату, йому надходить повідомлення, про те, що замовлення відправлене. Після двох тижнів очікування і запевнень, що "ось-ось все приїде", покупець помічає, що за номером телефону продавця ніхто не відповідає або він стає недійсними. А інтернет-магазин раптово припиняє своє існування", - застерігають аналітики.

"Чорна п’ятниця – нагода придбати те, що давно хотіли зі знижкою. Проте, слід бути обачними, щоб не натрапити на шахраїв.

Аби звести ризики онлайн-шопінгу до мінімуму, завчасно складіть перелік товарів/послуг та оберіть магазини, в яких плануєте їх придбати. І, звісно, зробіть попередню перевірку продавців за допомогою відкритих даних", - радить керівник відділу навчання та розвитку YouControl Михайло Кольцов.

"Купуючи товар у невідомої фізичної чи юридичної особи, ви ризикуєте, тому варто підстрахуватись. Найпростіший спосіб – використовувати постоплату і тільки тоді, коли ви оглянули товар і впевнені в його якості.

Намагайтесь не використовувати передоплату, особливо, коли кошти перераховуються на звичайну (а не ФОПівську) картку продавця і ви не маєте можливості перевірити ПІБ отримувача. Якщо магазин працює офіційно, у нього має бути банківський рахунок ФОП або юрособи", - додав він.

Економічна правда