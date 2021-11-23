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Підконтрольний росіянам "Молдовагаз" просить в уряду гроші для сплати боргу Газпрому

Вівторок, 23 листопада 2021, 12:55
 
getty images

Компанія "Молдовагаз", яку фактично контролює російський "Газпром", просить в уряду Молдови понад 1 млрд леїв для виплати боргу "Газпрому" за поставлений газ у жовтні-листопаді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NewsMaker.

Керівник "Молдовагазу" Вадим Чебан сказав, що необхідна сума перевищує 1 млрд леїв.

За його словами, причиною несплати "Газпрому" стало те, що "Молдовагаз" купував газ за 800 доларів за тисячу кубометрів, а тарифи для споживачів залишались на рівні 150 доларів.  

"Ми повинні або взяти кредит, або отримати фінансування з іншого джерела, тому попросили допомоги в уряду", - заявив Чебан. Він додав, що в угоді з "Газпромом" прописано, що молдовська комісія з надзвичайних ситуацій має надати кошти для сплати за поставки газу у жовтні-листопаді. 

Він зазначив, що ризик відключення газу є, але є шанси цього не допустити. 

Нагадаємо, 22 листопада у "Газпромі" заявили, що не отримали платіж від Молдови і зупинять постачання газу, якщо гроші не надійдуть через 48 годин. 

29 жовтня Молдова досягла домовленості з російським "Газпромом" щодо продовження попереднього контракту на поставки на 5 років на основі формули ціни газу, запропонованої Кишиневом.

До цього  уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

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Європейська правда

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газ Молдова Росія Газпром

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