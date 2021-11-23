УЗ попереджає про затримку низки поїздів через обрив мережі

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У зв'язку з обривом контактної мережі 23 листопада 2021 року на дільниці Чернігів - Ніжин поблизу станції Липів Ріг запізнюється низка поїздів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram.

Зокрема, затримуються: приміські поїзди №6301 Ніжин - Чернігів та №6302 Чернігів - Ніжин (час затримки - до 2 годин 30 хвилин).

"Пасажирів регіонального поїзда №864 Неданчичі - Київ-Волинський пересаджено на поїзд №779 Суми - Київ. Пасажири поїзда №864 Неданчичі - Київ-Волинський прибудуть до кінцевої станції із затримкою на 1 годину 30 хвилин", - йдеться у повідомленні.

В УЗ перепрошують за тимчасові незручності і закликають пасажирів стежити за оновленнями інформації.

Економічна правда