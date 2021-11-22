Білорусь надала додаткові дозволи українським автоперевізникам
Українські перевізники отримали додаткові дозволи від Білорусі на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень.
Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.
Українські перевізники отримають:
- 4 000 двосторонніх дозволів;
- 3 000 транзитних дозволів.
Дозволи будуть доступні до замовлення в електронному вигляді з 16:00 22.11.2021.
5 листопада 2021 року Верховна Рада прийняла законопроєкт №0060 "Про ратифікацію Протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення від 17 грудня 1992 року".
"Наразі завершуються державні процедури з метою набрання чинності згаданого документу і вже найближчим часом українським перевізникам не потрібно буде отримувати дозволи на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень", - додали у міністерстві.
Економічна правда
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