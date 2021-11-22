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Білорусь надала додаткові дозволи українським автоперевізникам

Понеділок, 22 листопада 2021, 16:05
 
фото: укрінформ

Українські перевізники отримали додаткові дозволи від Білорусі на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Українські перевізники отримають:

  • 4 000 двосторонніх дозволів;
  • 3 000 транзитних дозволів.

Дозволи будуть доступні до замовлення в електронному вигляді з 16:00 22.11.2021.

5 листопада 2021 року Верховна Рада прийняла законопроєкт №0060 "Про ратифікацію Протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення від 17 грудня 1992 року".

"Наразі завершуються державні процедури з метою набрання чинності згаданого документу і вже найближчим часом українським перевізникам не потрібно буде отримувати дозволи на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень", - додали у міністерстві.

Економічна правда

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авто Україна Білорусь Мінінфраструктури

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