Російський рубль послабився до долара до рівня серпневих показників

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Уперше за 3 місяці курс долара на Московській біржі перевищив 74 рублі.

Про це свідчать дані Московській біржі, пише Forbes.

Станом на 11:54 долар торгувався по 74,0115 рублів, додавши 53 копійки.

Зазначається, що востаннє курс долара перевищував 74 рублі ще 27 серпня цього року.

За підсумками минулого тижня рубль подешевшав до долара на 0,8% (до 73,51), з початку торгів понеділка - ще на 0,72%.

Аналітики ПСБ очікують, що пара долар-рубль рухатиметься до верхньої межі діапазону 73,5-74,5 рубля через низхідний тренд цін на нафту Brent, які на початку тижня впасти до 77 дол за барель.

Як зазначає експерт "БКС Експрес" Михайло Зельцер, до впливу на рубль негативного геополітичного фактора додався і фактор ймовірної реструктуризації квазідержавного боргу корпорації "Роснано".

Керівник відділу глобальних досліджень "Відкриті Інвестиції" Михайло Шульгін вважає, що на рублі позначаються геополітичні чинники, такі як резолюція у Конгресі США про невизнання Володимира Путіна президентом Росії у разі, якщо він вирішить брати участь у виборах 2024 року, та заяву НАТО про можливе розміщення ядерної зброї у східній Німеччині.

Економічна правда