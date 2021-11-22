Лише від "тіньових" зарплат бюджет втрачає до 150 мільярдів – дослідження

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Торік серед способів уникнення податків "тіньові" зарплати спричинили найбільші втрати до бюджету у 110 - 150 млрд грн.

Про це йдеться у спільному дослідженні CASE Ukraine та Інституту соціально-економічної трансформації.

Аналітики зазначають, що внаслідок кризи, структурних змін та змін до законодавства зросли зловживання за низкою напрямків, натомість впали – за іншими. Наприклад, збільшилися втрати бюджету від "тіньових" зарплат, контрабанди та корупції на кордоні. Водночас зловживання через офшори та податкові "скрутки", навпаки, зменшилися.

Лише від заробітних плат "у конвертах" бюджет України у 2020 році недоотримав від 110 млрд грн до 150 млрд грн. Для порівняння, це як усі видатки бюджету на оборону у 2021 році.

Зарплати зсунули чотирирічного "лідера", контрабанду та порушення митних правил, на друге місце. Втрати від них становили близько 70-120 млрд грн у 2021 році, при цьому обсяги цих схем зросли за останній рік.

Офшорні схеми, внаслідок високої та висхідної вартості обслуговування, залишаються доступними великим українським компаніям та заможним українцям, йдеться у дослідженні. Це зумовлено новими світовими стандартами податкової прозорості: antiBEPS, FATCA, ATAD, BEPS 2.0, КІК тощо.

Обсяги виведення прибутків за кордон залишаються високими, але зменшились торік і сягають від 120 до 200 мільярдів гривень на рік. Бюджет від цього втрачає 15-35 млрд грн.

Від розкрадання податку на додану вартість, наприклад, "скруток" та схем на відшкодуванні податку потенційні втрати сягають 24-30 млрд грн на рік. Схеми тіньового ринку оренди землі та сільгосппродукції спричиняють втрати близько 10-46.5 млрд грн.

Контрафакт коштує бюджету 38-43 млрд грн на рік, а зловживання податковими пільгами та преференціями і спеціальними режимами – 6-10 млрд грн на рік.

Нагадуємо:

У 2020 році рівень тіньової економіки за попередніми розрахунками становив 30% обсягу офіційного ВВП, що на 3 в.п. перевищує рівень 2019 року.