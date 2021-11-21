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Голова держагентсва: Жоден сегмент економіки не має й середньої енергоефективності

Неділя, 21 листопада 2021, 17:48

Голова Держенергоефективності Валерій Безус заявив, що в Україні немає жодного сегменту економіки, який би характеризувався не те що високим, а хоча б середнім рівнем енергоефективності. 

Про це він заявив в інтервью.

"Для країни, що залежить від імпорту енергоресурсів, це не тільки фактор постійного економічного відставання та енергетичної бідності, це й фактор руйнування національної безпеки", - заяви він. 

За його словами, причина такого становища не тільки в рівні технологій, що використовуються в побуті, промисловості, системах життєзабезпечення міст, інфраструктурі тощо, а в свідомості людей.

"В найкращому випадку українці згадують про енергоефективність, коли купують прилади освітлення, значно рідше - побутове обладнання або автомобілі; але як часто усі замислюються щодо рівня енергоефективності, наприклад, свого житла? Так само і в усіх сферах соціально-економічного життя - фактор енергоефективності дуже рідко є вагомим у прийнятті економічно значущих рішень. 

Через це і бідність - як загально економічна, так і енергетична", - підсумував він, додавши, що потенціал резерву енергоефективності для економіки складає сотні мільярдів гривень на рік.

Нагадуємо:

10 листопада Верховна Рада прийняла закон про енергоефективність, який імплементує європейське законодавство. 

За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), у 2018 році енергоємність ВВП України була утричі вищою, ніж у Польщі.

Це значить, що, виробляючи один і той самий товар, українське підприємство витрачає втричі більше енергії, ніж польське.

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енергетика енергоефективність

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