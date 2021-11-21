За тиждень паливо подешевшало

За тиждень (12-19 листопада) бензин А-95 подешевшав на 6 коп./л – до 31,77 грн/л, а дизельне паливо – на 7 коп./л, до 30,55 грн/л.

Про це свідчать дані Консалтингової групи А-95, передає enkorr.

Зокрема, на WOG та ОККО бензин марки А-95 подешевшав на 22 коп./л, до 33,18 грн/л, дизельне паливо – на 35 коп./л, до 31,55 грн/л.

У мережі UPG ціни на бензини та ДП зменшилися на 30 коп./л: А-92 – до 31,30 грн/л, А-95 – до 32,20 грн/л та ДП – до 29,60 грн/л. KLO знизила вартість лише дизпалива на 30 коп./л (до 31,39 грн/л).

Такі мережі як Shell та "Укр-Петроль" знизили ціну всіх видів палива в середньому на 20-35 коп./л. У той же час AMIC, Prime, "Кворум", "Олас" та Chipo підняли ціни на АЗС на 5-80 коп./л.

Нагадуємо:

Міністерство економіки 15 листопада оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 28,18 грн/л та дизпалива – 24,55 грн/л, на підставі яких обчислюється гранична ціна реалізації палива на АЗС.

Таким чином, з урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,18 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 31,55 грн/л.