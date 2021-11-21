Виробництво молока скоротилось на 6%

Валовий надій молока за 10 місяців поточного року склав 7,5 мільйонів тонн, що на 6% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомляється на сайті Асоціації виробників молока.

За їх повідомленням, це відбулось за рахунок значного падіння виробництва в господарствах населення.

Найбільший приріст обсягів забезпечили господарства Тернопільської (+13,9%; 97,6 тис. т), Херсонської (+10,1%; 41,5 тис. т) та Вінницької (+5,9%; 187,8 тис. т) областей. При цьому, основний вал забезпечили товаровиробники Полтавської (326,7 тис. т), Черкаської (242,3 тис. т) та Харківської (206,6 тис. т) областей.

Господарства населення виробили 5 млн 222,6 тис. т молока, що на 7,2%, менше, ніж минулоріч. Найбільше цьому сприяло падіння виробництва у Харківській (-20,6%; 160,6 тис. т), Черкаській (-14,2%; 120,2 тис. т) та Херсонській (-13,6%; 165,7 тис. т) областях.