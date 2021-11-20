Укрнафта шукає голову правління
Субота, 20 листопада 2021, 13:47
Компанія "Укрнафта" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Кандидат повинен мати:
- 15 років управлінського досвіду у ПЕК.
- Мінімум 5 років досвіду на посадах вищої керівної ланки.
- Досвід в угодах щодо злиття та поглинання або поділу активів.
- Бажання працювати в компанії щонайменше 5 років.
- Вміння тісно взаємодіяти з Наглядовою радою та правлінням.
- Досвід оптимізації видобутку на родовищах на пізній стадії розробки.
- Вільне володіння англійською.
Кінцевий термін подання документів – 30 листопада. Про зарплату нічого не повідомляється.
Нагадуємо:
Сьогодні компанію очолює Олег Ґез. Його повноваження були пролонговані за голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.
"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку, – близько 42% акцій.
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