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Укрнафта шукає голову правління

Субота, 20 листопада 2021, 13:47
 
УКРНАФТА

Компанія "Укрнафта" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії.

Про це повідомляється на сайті  компанії.

Кандидат повинен мати:

  • 15 років управлінського досвіду у ПЕК.
  • Мінімум 5 років досвіду на посадах вищої керівної ланки.
  • Досвід в угодах щодо злиття та поглинання або поділу активів.
  • Бажання працювати в компанії щонайменше 5 років.
  • Вміння тісно взаємодіяти з Наглядовою радою та правлінням.
  • Досвід оптимізації видобутку на родовищах на пізній стадії розробки.
  • Вільне володіння англійською.

Кінцевий термін подання документів – 30 листопада. Про зарплату нічого не повідомляється.

Нагадуємо:

Сьогодні компанію очолює Олег Ґез. Його повноваження були пролонговані за голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку, – близько 42% акцій.

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Економічна правда
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