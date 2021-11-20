За січень-вересень уряд надав держгарантії на 39 мільярдів

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За 9 місяців 2021 року уряд надав держгарантії по позикам суб’єктів господарювання на загальну суму 39 мільярдів.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки

Більшість цієї суми (29 млрд грн) - державні гарантії по двох позиках Укравтодору:

⁃ 10 млрд грн (в еквіваленті) - державні гарантії під кредити Укравтодору на внутрішньому ринку. Згідно з даними ДКСУ, розміщення облігацій на дану суму відбулось наприкінці серпня, а самі облігації номіновано в доларах.

⁃ 19 млрд грн (в еквіваленті) - держгарантії, надані під розміщення єврооблігацій Укравтодору, здійснене в червні 2021 року.

"Укравтодор не має інших джерел надходжень, ніж кошти державного бюджету. Відтак, виплата цих позик в будь-якому разі відбуватиметься напряму за рахунок коштів державного бюджету у майбутньому. А надання держгарантій Укравтодору фактично є нарощуванням прихованого дефіциту бюджету", - пояснюють аналітики.

Ще 4,7 млрд грн гарантовано для Укренерго по кредиту від Европейського інвестиційного банку.

І 5,1 млрд грн - для Укрзалізниці по кредиту, укладеному з ЄБРР ще у 2017 році. Проєкт спрямовано на "Електрифікацію залізничного напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка".

В цілому ж, найбільше державних гарантій надано за зовнішніми позиками: 28,9 млрд грн. Ще 10 млрд грн надано гарантій за внутрішніми позиками.

"Ключовий ризик наданих гарантій - те, що всі їх надано за валютними позичками. Це підвищує ризики для держави - адже у випадку різкої девальвації гривні вартість позики в гривні для позичальника стрімко зросте - а відтак, це підвищить ризик того, що позичальник не зможе самостійно сплачувати за позикою", - резюмували у центрі.

Нагадаємо:

Згідно Закону про державний бюджет, на 2021 році державні гарантії можуть надаватись в обсязі до 88,7 млрд грн.