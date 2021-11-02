Криптовалюта за мотивами "Гри в кальмара" виявилася шахрайством: її творці привласнили більше 3 млн доларів

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Анонімні торговці, які стоять за криптовалютою Squid Game за мотивами популярного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", закрили проєкт, привласнивши 3,38 млн дол.

Про це пише Gizmodo.

Видання пише, що ще минулої п'ятниці писало про те, що криптовалюта Squid Game - очевидне шахрайство.

"Це було очевидно лише тому, що інвестори могли придбати криптовалюту, але не могли її продати. Але багато людей не отримали попередження вчасно", - зазначає Gizmodo.

За даними CoinMarketCap, криптовалюта Squid досягла піку на рівні 2861 доларів, а потім впала до 0 доларів.

"Цей вид крадіжки, який криптоінвестори зазвичай називають "витягуванням килимка", відбувається, коли творці криптовалюти швидко виводять свої монети за реальні гроші, вичерпуючи пул ліквідності з біржі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що криптовалюта Squid була запущена лише минулого тижня та містила багато "червоних прапорців", включаючи веб-сайт, наповнений дивними орфографічними та граматичними помилками.

Веб-сайт зник разом з усіма іншими сторінками в соціальних мережах, створеними шахраями.

Серед інших ознак шахрайства - те, що Telegram-канал Squid, створений невідомими шахраями, не дозволяв коментарі сторонніх осіб. А обліковий запис Twitter не дозволяв нікому відповідати на дописи.

"Але найбільшим "червоним прапором" було те, що ніхто, хто купив монету, не міг її продати. Це не завадило основним новинним виданням, таким як BBC, Yahoo News, Business Insider, Fortune і CNBC, публікувати заголовки про те, як нова криптовалюта Squid Game зросла на 83 000% лише за кілька днів", - наголошує видання.

Економічна правда