Рада хоче дозволити споживачам йти від постачальників газу з боргами

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Верховна Рада на засіданні у четвер може спростити процедуру переходу від одного постачальника газу до іншого.

Про це ЕП повідомив співрозмовник у парламенті.

Раніше процедуру зміни постачальника намагалися спростити через відповідне рішення Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проте воно було заблоковане у суді.

Нині це хочуть зробити через зміни до законодавства.

За даними ЕП, правку планують подати до законопроєкту 2553, який передбачає зміну системи обліку газу з об'ємних одиниць на енергетичні.

У разі прийняття зазначеної правки, споживачі зможуть змінювати компанію навіть за наявності боргів перед старим постачальником.

Учора відповідний законопроєкт ухвалив профільний комітет.

"Рішення ухвалене, завтра по обіді законопроєкт планується на позачерговій сесії", - сказав голова комітету Андрій Герус після голосування за ініціативу.

Рішення підтримали 12 із 21 членів комітету.

Підрахунок обсягів газу в енергетичних одиницях використовується майже в усьому світі.

При підрахунку газу в кубометрах не враховується калорійність палива, через що в деяких регіонах на ті самі цілі може знадобитися різний обсяг.

Після переходу на енергоодиниці платити доведеться лише за кількість спожитої енергії, а не за обсяг газу.

Микола Топалов, ЕП