Нова вугільна компанія Ахметова отримала 2 мільярди прибутку

Найбільший в Україні виробник коксівного вугілля "Шахтоуправління "Покровське", контроль над яким група "Метінвест" встановила у березні 2021 року, за підсумками роботи у січні-вересні поточного року отрималк чистий прибуток у розмірі 1,91 мільярда гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За даними проміжної звітності компанії, "Шахтоуправління "Покровське" за 9 місяців наростило чистий дохід на 95,4% – до 10,51 млрд грн.

Непогашений збиток компанії на кінець вересня поточного року становив 2,06 млрд грн.

Нагадуємо:

У 2020 році компанія знизила консолідований чистий дохід на 12,5%, до 8,28 млрд грн, консолідований чистий збиток становив 7,27 млрд грн.

Підприємство у 2020 році виробило 6,16 млн тонн рядового вугілля марки "К".

Metinvest B.V. Ріната Ахметова та Вадима Новинського у березні 2021 року заявила про встановлення контролю над "Шахтоуправління "Покровське", міноритарієм якого група стала у 2018 році.