Коломойського кличуть у кіпрський суд на засідання у справі "Приватбанку"
Адвокати Приватбанку кличуть Ігоря Коломойського на засідання у справі виведення з "Приватбанку" 2,34 млрд доларів.
Про це йдеться в оголошенні газети Верховної Ради "Голос України".
Зазначається, що згідно з наказом суду від 15 червня 2021 року, якщо Коломойський не подасть повідомлення про участь у справі протягом 30 днів з моменту публікації оголошення, розгляд справи відбуватиметься за відсутності відповідача. Повідомлення у справі здійснюватимуться шляхом розміщення документів на Дошці повідомлень суду.
Вимоги Приватбанку стосуються відшкодування виведених ексвласниками банку 2,34 млрд доларів за фіктивними договорами на пов’язану фірму – Duxton Holdings Limited. Державний банк вимагає відшкодування цих 2,34 млрд доларів у суді.
Нагадуємо:
Раніше ПриватБанк подав новий позов до суду Кіпру з метою відшкодування збитків у розмірі 5,5 млрд доларів у зв’язку зі схемами, які мають ознаки шахрайства і відмивання коштів.
Банк вважає, що їх було реалізовано ексвласниками "Привату" – Ігорем Коломойським та Генадієм Боголюбовим, одним із колишніх посадових осіб Тімуром Новіковим, та двома кіпрськими компаніями – PrimeCap (Cyprus) Limited та Duxton Holdings Limited.
Позов Банку стосується двох серій трансакцій, які, як стверджує Банк, було незаконно здійснено у період між 2013 та 2016 роками, які перекази коштів підконтрольним відповідачам компаніям за шахрайськими договорами.
Економічна правда
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