Всі розділи
Укр / Рус

Коломойського кличуть у кіпрський суд на засідання у справі "Приватбанку"

П'ятниця, 19 листопада 2021, 18:57
 
ua.depositphotos.com

Адвокати Приватбанку кличуть Ігоря Коломойського на засідання у справі виведення з "Приватбанку" 2,34 млрд доларів.

Про це йдеться в оголошенні газети Верховної Ради "Голос України".

Зазначається, що згідно з наказом суду від 15 червня 2021 року, якщо Коломойський не подасть повідомлення про участь у справі протягом 30 днів з моменту публікації оголошення, розгляд справи відбуватиметься за відсутності відповідача. Повідомлення у справі здійснюватимуться шляхом розміщення документів на Дошці повідомлень суду.

Вимоги Приватбанку стосуються відшкодування виведених ексвласниками банку 2,34 млрд доларів за фіктивними договорами на пов’язану фірму – Duxton Holdings Limited. Державний банк вимагає відшкодування цих 2,34 млрд доларів у суді.

Нагадуємо:

Раніше ПриватБанк подав новий позов до суду Кіпру з метою відшкодування збитків у розмірі 5,5 млрд доларів у зв’язку зі схемами, які мають ознаки шахрайства і відмивання коштів.

Банк вважає, що їх було реалізовано ексвласниками "Привату" – Ігорем Коломойським та Генадієм Боголюбовим, одним із колишніх посадових осіб Тімуром Новіковим, та двома кіпрськими компаніями – PrimeCap (Cyprus) Limited та Duxton Holdings Limited.

Позов Банку стосується двох серій трансакцій, які, як стверджує Банк, було незаконно здійснено у період між 2013 та 2016 роками, які перекази коштів підконтрольним відповідачам компаніям за шахрайськими договорами.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Приватбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
ПриватБанк попереджає про шахраїв, які обіцяють виплати за вакцинацію 18 листопада 2021, 16:30
Приватбанк призупинить роботу на декілька годин перед "Чорною п’ятницею" 4 листопада 2021, 12:44
Суд знову не застосував "антиколомойський" закон у справі проти Приватбанку 3 листопада 2021, 17:41
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!