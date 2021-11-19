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Українці дедалі більше віддають перевагу безготівковим розрахункам – НБУ

П'ятниця, 19 листопада 2021, 18:55
 
unsplash

За січень-вересень 2021 року частка безготівкових операцій за сумою становила 60,6% від усіх операцій з картками - це більше, ніж торік (55,2%).

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Водночас загальна кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за 9 місяців 2021 року становила 5 655,3 млн шт., а їх сума - 3 631,2 млрд грн.

Порівняно з аналогічним періодом 2020 року кількість зазначених операцій зросла на 31,2%, а сума - на 29,3%. 

За січень-вересень цього року 9 із 10 операцій були безготівковими (89,7% від загальної кількості операцій із платіжними картками).

"Частка безготівкових операцій за сумою становила 60,6% від усіх операцій із картками. Торік за підсумками січня-вересня ці показники були меншими та становили 86,4% та 55,2% відповідно", - додають у регуляторі

Загалом кількість та сума безготівкових операцій із використанням платіжних карток збільшилися більше ніж на третину у січні−вересні 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року (на 42% та 36% відповідно). Кількість безготівкових операцій за результатами дев’яти місяців цього року становила 5 075,5 млн шт., а сума досягла 2 201,1 млрд грн.

При цьому, як і раніше, найбільше операцій із використанням карток припадало:

  • за кількістю – на розрахунки в торговельних мережах – 52,3% (або 2 655,4 млн шт.);
  • за сумою – на перекази з картки на картку – 43,3% (або 953,7 млрд грн).

"У мережі Інтернет для оплати товарів і послуг цьогоріч здійснювалася приблизно чверть від кількості та суми всіх безготівкових операцій із платіжною карткою (25,6% та 23,6% відповідно). Це майже 520,4 млрд гривень за січень -вересень 2021 року", - додають в НБУ.

Зазначається, що середня сума однієї операції в торговельній мережі за підсумками 3 кварталів 2021 року становила 232 грн (рік тому - 223 грн), а операції з переказу з картки на картку - 1 490 грн (рік тому - 1 438 грн).

Натомість середня сума операції в мережі Інтернет з оплати товарів та послуг становила 400 грн (рік тому – 440 грн).

У Нацбанку також відзначають зростання популярності безконтактних розрахунків.

Так, кількість безконтактних карток, які використовували для здійснення операцій, з початку 2021 року зросла майже на третину (на 30%) до 17 млн карток.

Також на 39% зросла кількість токенізованих платіжних карток, з якими здійснювалися операції - до 5,5 млн штук.

"Наразі майже кожна дев’ята активна платіжна картка – токенізована. Завдяки популярності безконтактних та токенізованих карток лише чверть операцій за сумою та за кількістю здійснювалися в торговельних POS-терміналах із фізичним зчитуванням даних із носія картки.

Решта операцій (73,5%) – це безконтактні операції (із безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їх сума становила 448,5 млрд грн за три квартали 2021 року", - резюмують в НБУ.

Економічна правда

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