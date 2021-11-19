Мінмолодьспорту не передає на приватизацію занедбаний будинок у центрі Києва

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На балансі ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", що входить до сфери управління Мінмолодьспорту, знаходиться будівля в самому центрі Києва площею 3,9 тис кв м, яка протягом десятиліть знаходиться у занедбаному стані та поросла чагарниками Водночас міністерствоне ініціює передачу будівлі на приватизацію.

Про це повідомляє проєкт "Марлін".

За інформацією з відкритих джерел, будівля за адресою м. Київ, вул. В. Васильківська, 50/23 знаходиться у занедбаному стані більше 15 років. На початку 2000-х років після пожежі були розібрані дах і четвертий поверх. З середини 2010-х років фасади напівзруйнованої будівлі затягнуті білими екранами.

Водночас самому міністерстві офіційно не визнають, що будівля зруйнована і не використовується за призначенням.

На запит аналітиків Марлін у Мінмолодьспорту зазначили, що на балансі Міністерства та державних підприємств, віднесених до його сфери управління, відсутнє надлишкове майно.

"Окрім того, питання щодо занедбаної будівлі в центрі Києва також не було порушене в аудиторському звіті за 2016-18 роки внутрішнього планового фінансового аудиту та аудиту вiдповiдностi дiяльностi державного пiдприємства "Олiмпiйський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на балансі якого знаходиться споруда", - йдеться у повідомлені.

На початку цього року Фонд держмайна звернувся до Мінмолодьспорту з проханням надати пропозицію щодо включення цього комплексу будівель та споруд до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, однак відповіді не отримав.

"Аналітики Марлін також зверталися до міністерства з проханням надати роз’яснення, чому занедбаний будинок в центрі столиці не передають на приватизацію. Однак відповідь також не отримали", - пише Марлін.

Згідно з рішенням господарського суду міста Києва від від 2019 року ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" розірвало з приватною фірмою ТОВ "А.М.Олімпік Інвестмент" інвестиційний договір. Договір містив умови з інвестування ТОВ "А.М.Олімпік Інвестмент" у завершення реконструкції з розширенням комплексу будівель по вул. Велика Васильківська, 50/23 у м. Києві для розміщення Національного олімпійського комітету.

"За інформацією ДП "Конча-Заспа", станом на листопад 2021 року новий інвестиційний договір щодо комплексу будівель за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 50/23, не укладено", - розповіли в Мінмолодьспорту.

Економічна правда