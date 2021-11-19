Всі розділи
Укр / Рус

Мінмолодьспорту не передає на приватизацію занедбаний будинок у центрі Києва

П'ятниця, 19 листопада 2021, 13:55
 
фото: марлін

На балансі ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", що входить до сфери управління Мінмолодьспорту, знаходиться будівля в самому центрі Києва площею 3,9 тис кв м, яка протягом десятиліть знаходиться у занедбаному стані та поросла чагарниками Водночас міністерствоне ініціює передачу будівлі на приватизацію. 

Про це повідомляє проєкт "Марлін".

За інформацією з відкритих джерел, будівля за адресою м. Київ, вул. В. Васильківська, 50/23 знаходиться у занедбаному стані більше 15 років. На початку 2000-х років після пожежі були розібрані дах і четвертий поверх. З середини 2010-х років фасади напівзруйнованої будівлі затягнуті білими екранами.

Водночас самому міністерстві офіційно не визнають, що будівля зруйнована і не використовується за призначенням.

На запит аналітиків Марлін у Мінмолодьспорту зазначили, що на балансі Міністерства та державних підприємств, віднесених до його сфери управління, відсутнє надлишкове майно.

"Окрім того, питання щодо занедбаної будівлі в центрі Києва також не було порушене в аудиторському звіті за 2016-18 роки внутрішнього планового фінансового аудиту та аудиту вiдповiдностi дiяльностi державного пiдприємства "Олiмпiйський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на балансі якого знаходиться споруда", - йдеться у повідомлені.

На початку цього року Фонд держмайна звернувся до Мінмолодьспорту з проханням надати пропозицію щодо включення цього комплексу будівель та споруд до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, однак відповіді не отримав. 

"Аналітики Марлін також зверталися до міністерства з проханням надати роз’яснення, чому занедбаний будинок в центрі столиці не передають на приватизацію. Однак відповідь також не отримали", - пише Марлін.

Згідно з рішенням господарського суду міста Києва від від 2019 року ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" розірвало з приватною фірмою ТОВ "А.М.Олімпік Інвестмент" інвестиційний договір. Договір містив умови з інвестування ТОВ "А.М.Олімпік Інвестмент"  у завершення реконструкції з розширенням комплексу будівель по вул. Велика Васильківська, 50/23 у м. Києві для розміщення Національного олімпійського комітету.

"За інформацією ДП "Конча-Заспа", станом на листопад 2021 року новий інвестиційний договір щодо комплексу будівель за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 50/23, не укладено", - розповіли в Мінмолодьспорту.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Київ приватизація спорт влада

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Київрада планує викупити ділянку на березі Дніпра, де мешканці протистоять незаконній забудові 19 листопада 2021, 10:45
Суд повернув громаді Києва історичну садибу на Подолі 19 листопада 2021, 09:00
Кличко обіцяє не розглядати питання перегляду тарифів на проїзд до кінця опалювального сезону 17 листопада 2021, 20:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!