Київрада планує викупити ділянку на березі Дніпра, де мешканці протистоять незаконній забудові

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Київська міська рада планує викупити земельну ділянку на вулиці Микільсько-Слобідській, 7-9 для облаштування парку. Площа земельної ділянки становить 1,4892 га.

Таке рішення підтримали 85 депутатів Київської міської ради, повідомляє пресслужба.

За словами депутатки Київради Аліни Михайлової, створення парку відпочинку унеможливить незаконну забудову ділянки, адже це територія зелених насаджень загального користування.

"Враховуючи великий суспільний резонанс необхідно негайно ухвалити рішення щодо врегулювання ситуації. Міська влада сприяє підвищенню рівня благоустрою та озеленення територій у Києва", – наголосила Михайлова.

Депутатка додала, що у разі згоди власника земельної ділянки на переговори щодо умов викупу ділянки для суспільних потреб буде визначено викупну ціну, забезпечено проведення експертної грошової оцінки, а також вчинено інші передбачені чинним законодавством дії.

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Нагадуємо:

За адресою вул. Микільсько-Слобідська, 7-9 знаходяться три земельні ділянки, дві з яких перебувають у комунальній власності.

Між ними "затиснуті" 1,5 гектара приватної власності, на яких планують звести житловий комплекс Sundance.

2020 року суд наклав арешт на цю ділянку та заборонив компаніям "Нова Слобідка", "ЛВ-Холдинг" та "КЖБК БМУ-1" проводити будівельні роботи.

У серпні 2021 року сталися сутички між місцевими мешканцями та особами "спортивної статури", що представляли інтереси забудовника.

За інформацією ЕП, бенефіціарами будівництва житлового комплексу на Микільській Слобідці виступають народний депутат від ОПЗЖ Вадим Столар та брати Насіковські, співзасновники компанії DIM.

Економічна правда