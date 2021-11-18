Курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 19 листопада на рівні 26,44 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 29,97 грн (на 18 листопада – 30,00 гривні).

Нагадуємо:

18 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,39 – 26,41 гривні.

18 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,50 – 26,52 гривні.

Економічна правда