Ключовий для ринку деревини законопроєкт ухвалили за основу

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Верховна Рада у першому читанні проголосувала за нові правила роботи ринку деревини.

Про це відомо зі сторінки законопроєкту 4197-д на сайті парламенту.

Доопрацьований законопроект має на меті зробити діяльність учасників ринку деревини відкритою та публічною, а також забезпечити вільну конкуренцію та стале використання лісових ресурсів.

Передусім законопроєкт визначає чіткі функції лісового порталу як інструменту підвищення прозорості ринку, та врахувати при його створенні вже наявного функціоналу Системи електронного обліку деревини.

Продаж деревини відбуватиметься лише на електронних аукціонах або на умовах оферти. Це припиняє практику прямих договорів, що було суттєвим корупціогенним фактором.

Інформація про продаж деревини та виробів з неї зроблять публічним та доступним всім учасникам ринку на лісовому порталі. Реалізація лісоматеріалів та виробів з них допускатиметься за наявності декларування перероблення деревини.

Крім того, передбачена відповідальність продавців деревини за відмову постачати покупцям визначений обсяг та якість ресурсу, за яку були сплачені кошти. І навпаки – відповідальність покупців за невиконання умов договору купівлі-продажу.

Також законопроєкт регулює застосування оферти та її акцептування, визначено засади проведення електронних аукціонів, вимоги оприлюднення інформації про проведені аукціони.

За ухвалення закону запрацює Комісія для розгляду скарг щодо торгів деревиною для захисту учасників ринку.

Також ліс змінами до закону "Про товарні біржі" виведуть з біржового обігу, і натомість переведуть на електронні аукціони.

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Економічна правда