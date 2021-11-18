У Дніпрі створять великий логістичний центр на базі річкового терміналу

фото вадима єрмолаєва

У Дніпрі на базі річкового терміналу "Акварель" буде створено великий логістичний вузол, який зможе обслуговувати судна вантажністю до 5 тисяч тонн.

Про це повідомив голова ради корпорації "Алеф" Вадим Єрмолаєв, повідомляє видання Порти України.

"Місто Дніпро – найдальша точка від Чорного моря вглиб країни, де річка Дніпро залишається повносудноплавною. Це означає, що сюди можуть доходити судна вантажопідйомністю 5 тис тонн. Ми вирішили інвестувати в розвиток річкового терміналу "Акварель" і хочемо зробити з нього індустріальний логістичний вузол, який об'єднає безліч промислових задач, – повідомив Єрмолаєв.

Він уточнив, що під будівництво терміналу наявний причал доопрацьований до довжини 180 метрів з гарантованою глибиною 4 метри.

Крім того, у поточному році буде завершено будівництво зернового комплексу на 17 тис. тонн зберігання, який дозволить накопичувати зерно та відвантажувати його на судна з продуктивністю до 375 тонн на годину.

"Тепер тут матимуть змогу отримати високоефективну послугу з логістики всі учасники зернового ринку – як великі трейдери, так і невеликі приватні компанії", – додав бізнесмен.

Також він підкреслив, що новий термінал зможе не лише надавати послугу з навантаження зерна, а й з його накопичення, а також з покращення до експортних параметрів якості.