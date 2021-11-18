Позачергове засідання Ради по фінансових питаннях закрили достроково: у чому причина

фото: FB Наталії Піпи

Позачергове засідання Верховної Ради щодо фінансових питань закрили достроково через задимленість на одному з пультів для голосування та на тлі низької явки.

Про це повідомляється на сайті Ради.

На позачерговому засіданні нардепи мали розглянути, зокрема, закони про страхування, про кредитні спілки, щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб, про фінансові послуги та фінансові компанії.

Для участі у позачерговому засіданні зареєструвалося 234 народних депутатів.

Нардепи встигли розглянути правки та прийняти у 2 читанні та в цілому законпроєкт про страхування.

Також парламентарі до задимлення у залі встигли розглянути правки до проєкту закону про кредитні спілки.

Як виявилося, задимівся пульт для голосування депутата з фракція "Слуга народу" Артема Нагаєвського.

Після перерви у засіданні голова ВР поставив законопроєкт на сигнальне голосування, яке показало, що голосування може не відбутись.

Натомість нардепи почали скаржитись на те, що у сесійному залі важко працювати через задимленість на пульті.

Зрештою, законопроєкт про кредитні спілки поставили на голосування - він не набрав голосів для прийняття у другому читанні, його направили на доопрацювання.

Потім нардепи підтримали пропозицію про завершення засідання через "неможливість народним депутатам перебувати у сесійному залі через задимлення".

Економічна правда