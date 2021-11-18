Рада провалила голосування за законопроєкт, який загрожує вивести в тінь закупівлі на 40 млрд

фото: прес-служба ради

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №5289, яким фактично пропонують скасувати обов'язок проводити спрощені закупівлі в системі Prozorro від 50 тиc грн - це відкриває можливості для зловживань на закупівлях на суму в 40 млрд грн на рік. Законопроєкт направили на доопрацювання.

Про це повідомляється на сайті Ради.

За результатами голосування законопроєкт 256 голосами направили на доопрацювання.

Перед голосуванням щодо законопроєкту доповів нардеп Борис Приходько.

За його словами, існує нагальна потреба на законодавчому рівні усунути перешкоди сільським, селищним радам та міським територіальним громадам оперативного виконання їх функцій із забезпечення задовольняння потреб громад у отриманні життєве необхідних послуг, у тому числі охорони здоров’я і освіти.

Голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти законопроєкт за основу.

Представники різних фракцій і груп заявляли перед голосуванням, що законопроєкт ухвалювати не можна, оскільки він створює ризики неефективного використання публічних коштів та корупційних дій.

Законопроєкт розкритикували і в ДП "Прозорро".

"Сам законопроєкт нібито покликаний спростити життя органам місцевого самоврядування, але він складається з 2 поправок, які не узгоджуються між собою.

Одна з них справді дозволяє місцевим радам та ОТГ закуповувати деякі товари та послуги для соціальної сфери без використання спрощених закупівель у Prozorro. Водночас друга правка де-факто ліквідує необхідність проводити спрощені закупівлі взагалі для всіх замовників. І це несе суттєві корупційні ризики, оскільки замість конкурентного відбору постачальників ми знову матимемо прямі угоди зі "своїми" за завищеними цінами", - пояснив директор ДП "Прозорро" Василь Задворний.

У ДП "Прозорро" нагадали, що з квітня 2020 року усі державні замовники стали зобов’язаними проводити спрощені закупівлі в системі Prozorro в діапазоні від 50 тис грн і до тендерної суми (200 тис грн для закупівлі товарів і послуг, 1,5 млн грн для робіт).

"Спрощені закупівлі - це фактично простіша версія відкритих тендерів. Вони є швидшими, ніж відкриті торги, зокрема вони мають коротші строки, вимагають підготовку значно меншої кількості документів та можуть відбутися з одним учасником. Водночас вони передбачають прозорий відбір постачальників, що дозволяє державі заощаджувати кошти.

З моменту запровадження спрощених закупівель у квітні 2020 року, держава планувала витратити на них приблизно 43 млрд гривень. Однак 4,2 млрд (майже 10%) вдалося заощадити саме завдяки конкуренції постачальників на онлайн-аукціонах в Prozorro", - йдеться в позиції держпідприємства.

Там додають, що для органів місцевого самоврядування та всіх інших замовників уже існує більш швидка альтернатива спрощених закупівель - електронний каталог Prozorro Market.

"Це онлайн-магазин, де невеликі партії необхідних товарів можна придбати в декілька кліків у вже кваліфікованих постачальників. Вже зараз в ньому можна купувати такі критичні товари як пальне, харчові продукти, електроенергію", - кажуть в ДП "Прозорро".

Також ДП підкреслює, що законопроєкт 5289 не підтримали Мінекономіки, Мінфін та НАЗК, зокрема відзначивши "ризики неефективного використання публічних коштів та корупційних дій".

Свої зауваження до законопроєкту висловили також Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України та Державна аудиторська служба України. Не голосувати за цю ініціативу закликали і в Transparency International Ukraine.

Економічна правда