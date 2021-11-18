"Доступна іпотека 7%": банки видали 1100 кредитів на 960 мільйонів
У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" уповноважені банки станом на 18 листопада видали 1104 кредити на загальну суму 958,6 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
При цьому, на первинному ринку видали 24,3% кредитів, на 75,7% - відповідно, на вторинному.
Загалом до уповноважених банків надійшло 1546 заявок на участь у програмі на загальну суму 1351,01 млн грн, з яких 25,14% становить первинний ринок і 74,86% - вторинний.
Найактивнішими регіонами минулого тижня були:
- м. Київ (33,08 %)
- Київська обл. (31,53 %)
- Львівська обл. (6,50 %)
- Харківська обл. (6,05 %)
- Волинська обл. (3,90 %)
На сьогодні у програмі "Доступна іпотека 7%" беруть участь 19 уповноважених банків.
Нагадаємо:
У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" 3 листопада підписали 1000-й договір.
Читайте також: Чи доступна іпотека Зеленського? Як журналісти ЕП брали кредит під 7% і що з цього вийшло
Іпотека від Зеленського: як взяти кредит під 7% та які існують ризики
Іпотека не для всіх. Хто отримає житло від Зеленського під 5% за новою програмою
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua