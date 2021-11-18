"Доступна іпотека 7%": банки видали 1100 кредитів на 960 мільйонів

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У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" уповноважені банки станом на 18 листопада видали 1104 кредити на загальну суму 958,6 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

При цьому, на первинному ринку видали 24,3% кредитів, на 75,7% - відповідно, на вторинному.

Загалом до уповноважених банків надійшло 1546 заявок на участь у програмі на загальну суму 1351,01 млн грн, з яких 25,14% становить первинний ринок і 74,86% - вторинний.

Найактивнішими регіонами минулого тижня були:

м. Київ (33,08 %)

Київська обл. (31,53 %)

Львівська обл. (6,50 %)

Харківська обл. (6,05 %)

Волинська обл. (3,90 %)

На сьогодні у програмі "Доступна іпотека 7%" беруть участь 19 уповноважених банків.

Нагадаємо:

У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" 3 листопада підписали 1000-й договір.

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