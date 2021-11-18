Щоб скоротити видатки: у Раді хочуть об'єднати адмінструктури Пенсійного фонду і Фонду соцстраху

фото: пенсійний фонд

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №3663, який вносить зміни до ЗУ "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (нова редакція).

Про це повідомляє прес-служба Ради.

Дкумент за основу підтримав 231 депутат.

Перед голосуванням перший заступник голови Комітету з питань соцполітики Михайло Цимбалюк заявив, що Комітет рекомендує залу прийняти законопроєкт за основу.

Нардеп Михайло Папієв (ОПЗЖ), який доповідав щодо законопроєкту і є його ініціатором, обгрунтував необхідність його прийняття тим, що система соцстрахування має дефіцит коштів на забезпечення соцгарантій громадянам, передбачених Конституцією та законами про соціальне страхування.

Він заявив, що дефіцит коштів спостерігається в Фонді соціального страхування, який відповідає за адміністрування двох страхових систем - страхування у разі тимчасової непрацездатності та нещасних випадків на виробництві.

Папієв запропонував об'єднати адміністративні структури Пенсійного фонду та Фонду соцстрахування для скорочення адміністративних видатків та покращення виконання ключових функцій, пов'язаних зі здійсненням страхових виплат.

Це, за його словами, дозволить зміцнити фінансову стійкість і покращить надання страхових виплат в системі державного соціального страхування за рахунок:

покращення адміністрування в системі загальнообов'язкового соціального страхування працюючих громадян внаслідок зменшення адміністративних структур управління;

запровадження єдиної системи управління коштами та єдиної інформаційної системи; посилення державного контролю за використанням коштів соціального страхування.

"Приведення у відповідність операційних процесів фондів до консолідованої системи адміністрування пропонується здійснити на базі Пенсійного фонду як найбільш розвинутої мережі територіальних органів управління в системі соціального страхування", - йдеться у повідомленні Ради.

Законопроєкт також передбачає посилення державного контролю за використанням коштів соціального страхування.

Крім цього, документ передбачає затвердження за кожним з видів соціального страхування власну частку ЄСВ та складання окремих бюджетів, що має покращити обґрунтованість використання коштів та створити стимули до запровадження заходів, які зменшують соціальні ризики.

Також автор законопроєкту пропонує визначити завдання Кабміну у здійсненні модернізації системи державного соціального страхування і Держреєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування для покращення обліку і контролю над здійсненням страхових виплат.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла закон, який поширює дію закону "Про запобігання корупції", зокрема, на членів правління Фонду соцстрахування, Пенсійного фонду та наглядової ради Пенсійного фонду (законопроєкт 5881-1).

Економічна правда