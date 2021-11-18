На Публічній кадастровій карті додали дані щодо розпаювання земель

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На Публічній кадастровій карті з'явився новий інформаційний шар "Інформація щодо розпаювання земель", який містить дані про окремі колективні сільськогосподарські підприємства і посилання на завантаження на порталі метаданих проєктів землеустрою, на основі яких були виділені земельні паї.

Про це повідомляє прес-служба Держгеокадастру.

Портал метаданих працює у тестовому режимі у зв'язку із модернізацією, додають у відомстві.

На сьогодні портал метаданих містить 43 225 прив'язаних до місцевості та відповідно трансформованих цифрових растрових зображень планів приватизації щодо 6 499 колективних сільськогосподарських підприємств.

"Публікація гео-прив’язаних проектів землеустрою, на основі яких були виділені земельні паї, дозволить отримати інформацію про результати приватизації та розташування земельних ділянок навіть стосовно тих земель, які не були зареєстровані у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав.

Завдяки цьому фермерські господарства та сільськогосподарські підприємства отримають додаткові дані (первинну документацію із землеустрою) для здійснення кращого управління своїм банком земельних ресурсів", - пояснили в Держгеокадастрі.

Зазначається, що доступ до такої інформації є важливим для органів місцевого самоврядування, які нещодавно отримали право розпоряджатися землями за межами населених пунктів.

"Вони використовуватимуть таку інформацію для проведення інвентаризації та аудиту своїх земельних ресурсів, виявлення вільних або зайнятих земель під час ухвалення рішень щодо надання дозволу на безоплатну приватизацію, а також це дозволить уникнути накладання меж одних ділянок на інші під час формування нових земельних ділянок", - додають у Держгеокадастрі.

"Ці дані також будуть корисними під час розробки комплексних планів просторового розвитку територій громад, зважаючи на те, що відповідно до законодавства, усі паї, які залишатимуться не витребуваними до 2025 року, мають бути передані у комунальну власність", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що створення інформаційного шару "Інформація щодо розпаювання земель" здійснювалося за технічної допомоги і фінансової підтримки у рамках програми "Підтримка управління земельними ресурсами в Україні", яка фінансується ЄС та Світовим Банком.

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Економічна правда