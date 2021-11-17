Уряд змінив вимоги до індивідуальних номерних знаків на авто

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Кабмін затвердив зміни до положення про індивідуальні номерні знаки на авто.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 17 листопада, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Відповідно до документа, опублікованого нардепом, уряд виключив положення щодо відповідності індивідуальних номерних знаків вимогами державних стандатрів та уточнив кількість символів.

Так, відтепер номерний знак, виготовлений за індивідуальним замовленням власника, може містити від 3 до 8 символів для авто і від 3 до 6 символів для мотоцикла.

Раніше дозволялось так: від 3 до 8 символів (літер) або від 3 до 7 символів (літер) плюс 1 цифра для авто, від 3 до 6 символів (літер або 5 літер плюс 1 цифра) для мотоциклів.

усі Фото: telegram Олексія Гончаренка

Тепер зразки індивідуальних номерних знаків та вимоги до них встановлює окремо МВС.

Номерний знак не може містити повне або скорочене найменування органу державної влади, зображення державного Герба або Державного прапора України, державних символів інших країн та міжнародних організацій; напису ненормативного походження, дискримінаційного напису за мовними, національними, релігійними, расовими та іншими ознаками.

Економічна правда