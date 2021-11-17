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Фонд держмайна повторно виставив на приватизацію завод із переробки алмазів у діаманти

Середа, 17 листопада 2021, 10:45

Фонд державного майна повторно виставив на приватизацію підприємство з переробки алмазів – АТ "Вінницький завод "Кристал". 

Про це йдеться на сторінці лоту в системі "Prozorro.Продажі".

Повторний аукціон із приватизації 100% акцій заводу має відбутися 17 грудня. Стартова ціна об'єкту становить 89,9 млн грн.

Новий власник отримає технологічне обладнання, необхідне для обробки алмазної сировини та виробництва ювелірних виробів із діамантами, а також нерухомість підприємства.

Вінницький завод "Кристал" розпочав свою діяльність у 1973 році в системі алмазопереробної промисловості. В 1992 році на підприємстві було створено ювелірне виробництво, яке виготовляє ювелірні вироби з дорогоцінних металів з вставками з діамантів та іншого дорогоцінного каміння. У 2020 році підприємство перетворено в акціонерне товариство.

Фонд держмайна уточнює, що на підприємстві працює 55 осіб, технологічне обладнання наявне в повному обсязі, необхідному для всіх операцій технологічного процесу обробки алмазної сировини та виробництва ювелірних виробів з діамантовими вставками. 

Ювелірні вироби реалізуються під торговою маркою "Вінниця-Кристал".

Раніше Фонд державного майна вже виставляв на приватизацію 100% акцій АТ "Вінницький завод "Кристал" зі стартовою ціною 89,9 млн грн на аукціоні 1 жовтня, однак не знайшов покупця.

Економічна правда

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Фонд держмайна приватизація

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