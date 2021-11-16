Кількість смертельних ДТП на ділянках з камерами автофіксації упала втричі

liga.net

Протягом 2021 року на дорогах України загинули майже 2,6 тис. осіб. Водночас на ділянках, обладнаних камерами автофіксації, кількість пригод із загиблими і травмованими впала втричі.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Укрінформ.

"У цьому році на шляхах нашої держави сталося 154 480 ДТП, з них 20 365 - з потерпілими або загиблими. У них загинули 2592 особи і 24 905 були травмовані", - навів цифри Білошицький.

Найпоширенішою причиною автопригод залишається порушення швидкісного режиму - понад 40% усіх ДТП з потерпілими і загиблими. Серед інших причини - порушення правил маневрування, правил проїзду перехресть та пішохідних переходів, а також недотримання безпечної дистанції.

За словами Білошицького, цьогоріч правоохоронці зафіксували 10-відсоткове зниження кількості смертей на дорогах України. "Я сподіваюся, що таку статистику ми зможемо втримати і до кінця року", - зауважив він.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції уточнив, що у тих місцях, де понад рік тому були встановлені комплекси автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху, кількість ДТП із загиблими і травмованими зменшилась утричі.

"Ми проаналізували статистику за рік роботи камер, які були запущені першими, і саме у цих місцях ми маємо зниження ДТП з потерпілими і загиблими майже у три рази. Тобто, якщо у попередні роки на цих місцях у сукупності траплялося у середньому 123 ДТП з потерпілими й загиблими, то наразі їх трапляється 44", - розповів Білошицький.

Він нагадав, що на дорогах України зараз працюють 236 камер автоматичної фіксації, а до кінця 2023 року їх буде встановлено щонайменше 580.