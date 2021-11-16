Мінінфраструктури контролюватиме вартість будівництва доріг

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Міністерству інфраструктури передали повноваження формувати систему ціноутворення для будівництва та ремонту доріг.

Про це відомо з засідання Верховної Ради.

За законопроєкт №2234 проголосували у другому читання та в цілому, його підтримали 239 нардепів.

Так, вартість будівництва визначатимуть на підставі затверджених Мінрегіоном кошторисних норм і нормативів з ціноутворення. Водночас це не стосується автомобільних доріг загального користування.

Щодо вартості будівництва доріг, її визначатимуть за методиками Мінінфраструктури.

Відповідно, законом Мінінфраструктури також передають відповідальність за формування методик обрахунку вартості нового будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг. А Мінрегіону залишають формування методик у царині будівництва, крім доріг.

Автори документу зазначають, що чинна система ціноутворення в будівництві є застарілою і потребує обґрунтування кожної складової витрат дорожніх робіт пакетом паперових документів.

Передача повноважень Мінінфраструтури допоможе профільному відомству враховувати галузеву специфіку під час визначення вартості будівництва, зменшити вартість дорожніх робіт та підвищити конкуренцію на ринку.

Економічна правда