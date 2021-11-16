Медики зможуть придбати житло під 5% на умовах лізингу – Мінфін

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У Мінфіні підписали договір між ПрАТ "Укрфінжитло" та Міністерством охорони здоров'я з метою реалізації механізму забезпечення медичних працівників житлом на умовах фінансового лізингу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"Сьогодні підписана перша угода між Укрфінжитло і МОЗ, що дозволить працівникам медичної сфери, які отримують заробітну плату з бюджету, придбати житло в лізинг під 5%. Це лише перший крок.

Мінфін буде ініціювати підписання таких угод з усіма відомствами, щоб всі працівники бюджетної сфери - медики, військові, поліцейські, вчителі, які отримують зарплату нижче ринкової, мали можливість придбати житло на пільгових умовах", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, у короткостроковому періоді планують придбати 12 тис квартир для подальшої передачі їх у фінансовий лізинг.

"Окрім підвищення рівня заробітної плати, яке відбудеться вже з 1 січня 2022 року, ми також даємо можливість медикам впевнено інвестувати у власне житло.

Підписання зазначеного документу - це можливість нашим лікарям та медсестрам впевнено планувати своє майбутнє саме в Україні. Переконаний, що запровадження цієї програми знайде відгук у родинах медичних працівників. Мова про можливість взяти житло в лізинг і, сплачуючи суму звичайної оренди, через певний час отримати право власності на помешкання", - скзаав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Умови програми:

відсоткова ставка по програмі лізингу - 5% річних;

авансовий внесок по лізинговій угоді - 0%;

строк угоди - до 20 років.

У Мінфіні додають, що ставка фіксована на весь період дії договору та не залежить від жодних зовнішніх обставин.

"Придбати житло у рамках програми можуть громадяни України, які отримують заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету або місцевих бюджетів, а також особи, відомості про яких внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Однією з умов є робота на поточному місці не менше 6 місяців", - додали у Мінфіні.

Додаткові вимоги:

обмеження по максимальному середньомісячному доходу сім’ї в залежності від середньомісячної заробітної плати в регіоні

у членів сім’ї заявника немає у власності нерухомості (крім розташованої на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей) або сім’я потребує покращення житлових умов (площа нерухомості у власності менша ніж 20 кв.м на одного члена сім’ї).

Сім’я в рамках програми - це чоловік, дружина, їх неповнолітні діти.

Вимоги до житла:

вік житла до 20 років або його реконструкцію (капітальний ремонт) здійснено не раніше ніж за десять років до укладення договору фінансового лізингу;

нормативна площа житла - до 21 кв.м на одного члена сім’ї, для сім’ї з однієї або двох осіб - це 52.5 кв.м;

нормативна вартість одного кв. м квартири, яку можна придбати, залежить від вартості спорудження житла, що визначається Мінрегіоном, помноженої на підвищуючий коефіцієнт в залежності від населеного пункту (наприклад, сьогодні для Києва та прилеглих населених пунктів вона складає майже 30 тисяч гривень).

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