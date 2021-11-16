Україна спрямує 490 мільйонів доларів позик на боротьбу з COVID-19

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Україна уклала договори про позику близько 490 млн дол (12,8 млрд грн) на заходи, пов'язані з боротьбою з COVID-19.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на офіційну відповідь МОЗ.

Угоду на суму 439,7 млн дол уклали з Міжнародним банку реконструкції та розвитку.

Ще на 50 млн дол - з Європейськиим інвестиційним банком.

Зазначається, що між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку загалом укладено три угоди про позики, які направлені МОЗ на боротьбу з COVID-19 в рамках таких проєктів:

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

"Додаткове фінансування Проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей"

"Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні"

"Метою проєкту "Додаткове фінансування Проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" є підвищення ефективності та якості медичних послуг, особливо щодо неінфекційних захворювань, у відповідності до реформ сектору охорони здоров’я, а також запобігання, виявлення та реагування на загрозу, яку становить COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Натомість проєкт "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" має на меті запобігання, виявлення та реагування на COVID-19, та зміцнення національної системи охорони здоров’я України.

У МОЗ додали, що міністерству передбачається отримання позики на заходи, пов'язані з боротьбою з пандемією COVID-19, від Європейського інвестиційного банку у розмірі 50 млн дол, тобто близько 1,3 млрд грн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що МОЗ вже витратило 81% коштів, передбачених на вакцинацію населення від COVID-19 у 2021 році.

У StateWatch наголошують, що уряд має заздалегідь перерозподілити кошти в державному бюджеті для забезпечення рівня щеплення населення не менше 70%.

Економічна правда