Уряд виділив 67,5 мільйонів для виявлення штаму "Дельта" в регіонах

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Кабінет міністрів виділив 67,5 млн гривень для виявлення штаму коронавірусу "Дельта" регіональним центрам контролю і профілактики захворювань МОЗ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Таке рішення прийняли під час позачергового засідання 15 листопада з метою виконання протокольного доручення засідання РНБО.

"Кошти будуть направлені на закупівлю 4 500 наборів тест-систем, що дозволить провести 450 тис досліджень для ідентифікації штаму "Дельта". У середньому йдеться про 150 тисяч досліджень на місяць", - пояснили в МОЗ.

"Раніше Центр громадського здоров'я вже отримав набори для ідентифікації штаму Delta SARS-CoV-2. У рамках здійснення рутинного епіднагляду за COVID-19, щотижнево з усіх регіонів України до ЦГЗ надходять зразки для ідентифікації вказаного штаму.

Проте, для більш ефективного контролю за епідемічною ситуацією виникла потреба забезпечити виявлення штаму на регіональних рівнях", - додали у відомстві.

Кошти перерозподілили з програми "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".

Нагадаємо:

Раніше для медичних закладів, які проводять попередню діагностику COVID-19, Кабінет Міністрів виділив 150 мільйонів гривень.

Кабмін виділив додаткові 242 млн грн на програму протидії коронавірусу в Україні.

Економічна правда