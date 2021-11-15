Уряд виділив 67,5 мільйонів для виявлення штаму "Дельта" в регіонах
Кабінет міністрів виділив 67,5 млн гривень для виявлення штаму коронавірусу "Дельта" регіональним центрам контролю і профілактики захворювань МОЗ.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Таке рішення прийняли під час позачергового засідання 15 листопада з метою виконання протокольного доручення засідання РНБО.
"Кошти будуть направлені на закупівлю 4 500 наборів тест-систем, що дозволить провести 450 тис досліджень для ідентифікації штаму "Дельта". У середньому йдеться про 150 тисяч досліджень на місяць", - пояснили в МОЗ.
"Раніше Центр громадського здоров'я вже отримав набори для ідентифікації штаму Delta SARS-CoV-2. У рамках здійснення рутинного епіднагляду за COVID-19, щотижнево з усіх регіонів України до ЦГЗ надходять зразки для ідентифікації вказаного штаму.
Проте, для більш ефективного контролю за епідемічною ситуацією виникла потреба забезпечити виявлення штаму на регіональних рівнях", - додали у відомстві.
Кошти перерозподілили з програми "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".
Нагадаємо:
Раніше для медичних закладів, які проводять попередню діагностику COVID-19, Кабінет Міністрів виділив 150 мільйонів гривень.
Кабмін виділив додаткові 242 млн грн на програму протидії коронавірусу в Україні.
Економічна правда
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