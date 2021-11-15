Американські компанії придбали рекордну кількість роботів через нестачу працівників
Упродовж дев'яти місяців 2021 року американські компанії купили 29 тисяч роботів на 1,48 мільярда доларів для роботи, що стало рекордним показником в історії США.
Про це пише CNN.
Ця кількість перевищила піковий показник 2017 року.
Причиною такої масової роботизації стали високе зростання попиту на товари та продукцію, а також труднощі з пошуком фахівців. Багато компаній на тлі наслідків пандемії коронавірусу не змогли залучити чи повернути співробітників, тому зробили ставку на роботів.
Переважно роботів закупили автомобільні та металургійні компанії, а також виробники продуктів харчування.
Втім, наразі зростання масштабів купівлі роботів спостерігається майже в усіх галузях американської економіки.
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