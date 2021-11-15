Всі розділи
Укр / Рус

Американські компанії придбали рекордну кількість роботів через нестачу працівників

Понеділок, 15 листопада 2021, 10:40
 
Brett Carlsen/Getty Images

Упродовж дев'яти місяців 2021 року американські компанії купили 29 тисяч роботів на 1,48 мільярда доларів для роботи, що стало рекордним показником в історії США.

Про це пише CNN.

Ця кількість перевищила піковий показник 2017 року.

Причиною такої масової роботизації стали високе зростання попиту на товари та продукцію, а також труднощі з пошуком фахівців. Багато компаній на тлі наслідків пандемії коронавірусу не змогли залучити чи повернути співробітників, тому зробили ставку на роботів.

Переважно роботів закупили автомобільні та металургійні компанії, а також виробники продуктів харчування.

Втім, наразі зростання масштабів купівлі роботів спостерігається майже в усіх галузях американської економіки.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

США робота

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трансформація пенсійної системи 15 листопада 2021, 08:13
Байден підписав закон про посилення обмежень США щодо Huawei і ZTE 12 листопада 2021, 17:05
Чому вигода від інвестицій в американські акції вища, ніж у нерухомість 11 листопада 2021, 08:06
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!