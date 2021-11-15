ДБР відкрило справу після аудиту держдач для високопосадовців

Будинок відпочинку "Конча-Заспа" koncha-zaspa.kiev.ua

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування після перевірки Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" та Будинку відпочинку "Конча-Заспа". Базами керує Державне управління справами.

Про це йдеться у відповіді Державної аудиторської служби на запит Марліну.

Кримінальне провадження відкрили за статтею 364 Кримінального кодексу України, а саме за зловживання владою із тяжкими наслідками.

Провадження відкрили за результатами аудиту використання державного майна та землекористуванням базами відпочинку, який провела Державна аудиторська служба влітку 2021 року.

Нагадаємо, що за перше півріччя 2021 року підприємства Державного управління справами отримали збитки на 10,9 млн грн.

Раніше Марлін повідомляв, як резиденція "Синьогора", на якій відпочивають вищі посадові особи, з 2017 року отримала 57,7 млн грн збитків.

Економічна правда