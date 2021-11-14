AstraZeneca отримала понад мільярд доларів збитку

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У III кварталі 2021 року фармацевтична компанія AstraZeneca Plc, розробник вакцини проти COVID-19, отримала 1,651 мільярда доларів чистого збитку, незважаючи на зростання виручки в 1,5 рази.

Про це йдеться у звіті компанії, повідомляє Інтефакс-Україна.

Повідомляється, що роком раніше компанія прозвітувала про 651 млн дол чистого прибутку за аналогічний період.

У розрахунку на акцію збиток становив 1,1 дол проти прибутку в 0,49 минулого року.

Квартальний виторг компанії зріс до 9,866 млрд з 6,578 млрд дол роком раніше. Виторг без урахування реалізації вакцини від коронавірусу збільшився на 34%.