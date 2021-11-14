Всі розділи
Укр / Рус

Обсяг транзиту нафтопродуктів через Україну скоротився на 44%

Неділя, 14 листопада 2021, 14:12
 

У січні-жовтні 2021 обсяг транзиту нафтопродуктів через Україну скоротився на 44%, до 37,8 тисячі тонн порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Про це повідомили enkorr в Консалтинговій групі "А-95".

Так, транзит дизельного палива за десять місяців знизився на 51% - до 28,2 тис. т, з яких 17,8 тис. т - з Білорусі до Молдови, 8,7 тис. т - з Литви до Молдови та 1,5 тис. т - з Росії до Польщі.

Перевезення бензину до Молдови зросло на 48%, до 8,4 тис. т, при цьому в березні 2021 р. транзит через територію України не здійснювався. Транзитні постачання бітуму за звітний період із Росії склали 1,2 тис. т.

Нагадуємо:

У 2020 р. транзитні перевезення нафтопродуктів залізницею територією України скоротилися на 28% - до 73,7 тис. т, порівняно з обсягами 2019 р. (102,1 тис. т).

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

транзит

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Газпром дещо наростив транзит газу через Україну 9 листопада 2021, 13:29
Транзит російського газу через Україну впав на 20% 5 листопада 2021, 20:20
Україна пропонує Росії знижку на транспортування газу для полегшення кризи 24 жовтня 2021, 14:34
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!