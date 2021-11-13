Johnson&Johnson планує розділитися на дві компанії

Американська Johnson & Johnson планує розділитись на дві компанії, акції яких торгуватимуться на біржах.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Повідомляється, що J&J в першу компанію увійде високоприбутковий і ризикований бізнес рецептурних препаратів і медичних пристроїв, а в іншу увійде широко відомий бізнес, що повільно зростає, у сфері споживчих товарів медичного призначення.

За словами головного виконавчого директора компанії Алекса Горського, J&J відмовиться від споживчого підрозділу протягом 18-24 місяців. За його словами, компанія ухвалила таке рішення, оскільки бізнес, клієнти та ринки сильно "розійшлися в різні боки" останніми роками, зокрема під час пандемії COVID-19.

Яку форму набуде поділ, як називатиметься нова компанія і хто її очолить, ще доведеться вирішити, додав він. При цьому J&J планує структурувати угоду так, щоб вона не оподатковувалась. За словами CEO, цілком імовірно, що J&J виділить споживчий підрозділ і проведе розміщення акцій, але рішення поки що не прийняте.

Нагадуємо:

За останні три місяці ринкова вартість компанії знизилася на 6,9%, тоді як фондовий індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 1,2%.

В даний час компанія випускає споживчу продукцію під такими марками, як Johnson's Baby, Neutrogena, o.b., Carefree, Reach, Clean & Clear, RoC, контактні лінзи Acuvue, пластирі та перев'язувальні матеріали, безрецептурні ліки, в тому числі протиалергічний препарат Zyrtec.